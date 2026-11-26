О предстоящей отставке Ивана Носкова «Ъ-Волга» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве 2 ноября. Глава города покидает пост в связи с переходом на новую должность, какую именно — не сообщается.