Дума Самары рассмотрит вопрос об отставке главы города Ивана Носкова
Заседание назначено на 1 декабря
Вопрос об отставке главы Самары Ивана Носкова будет рассмотрен на заседании городской думы во вторник, 1 декабря. Об этом сообщил депутат муниципального парламента Дмитрий Асеев.
О предстоящей отставке Ивана Носкова «Ъ-Волга» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве 2 ноября. Глава города покидает пост в связи с переходом на новую должность, какую именно — не сообщается.
В ноябре 2024 года Иван Носков был назначен исполняющим обязанности главы Самары. Этому предшествовала отставка прежнего мэра Елены Лапушкиной, которая заняла пост регионального омбудсмена.
По итогам конкурсного отбора депутаты Самарской городской думы поддержали кандидатуру Ивана Носкова 26 декабря 2024 года. После этого он был назначен главой Самары.