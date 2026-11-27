Власти ЯНАО и РФ обсудили создание территории опережающего развития в Арктике
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете федерации. Вместе с первым зампредседателя СФ Владимиром Якушевым и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым они обсудили вопросы совершенствования системы государственной поддержки инвестдеятельности в этих регионах.
В частности, обсуждался проект создания единой территории опережающего развития (ЕТОР). Например, при подготовке пакета законопроектов об установлении ЕТОР устранили препятствия на получение статуса резидента для ИП, скорректировали подходы к установлению и реализации мер господдержки инвестиционной деятельности. Новая модель регулирования единого преференциального режима с 1 января 2027 года заменит три на территориях 19 субъектов. Для действующих участников преференциальных режимов все текущие льготы и условия сохранятся.
На Ямале поддержали идею ЕТОР, однако, как указал Дмитрий Артюхов, важно не потерять механизмы, которые сейчас хорошо работают в Арктике. «У Арктики и Дальнего Востока разная логика: другие расстояния, другие условия жизни и ведения бизнеса. Поэтому эти особенности нужно учитывать в законах. Ямал направил свои предложения по основным темам: критерии для инвесторов, порядок и сроки получения земли, меры поддержки, сопровождение проектов и роль регионов в этой работе. Главное, чтобы новый механизм работал не только для крупных проектов, но и для малого и среднего бизнеса»,— подчеркнул губернатор.
Он добавил, что на Ямале каждый второй инвестиционный проект на сопровождении — проект резидента Арктической зоны. Они реализуют не только крупные промышленные проекты, но и помогают создавать комфортную жизнь в малых городах. За пять лет 178 резидентов инвестировали 64 млрд руб. почти в 200 проектов, было создано около 3 тыс. рабочих мест. Предприниматели получили 180 земельных участков без торгов — в два раза быстрее, чем по стандартной процедуре. Еще 215 млн руб. бизнесу компенсировали по страховым взносам.