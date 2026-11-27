На Ямале поддержали идею ЕТОР, однако, как указал Дмитрий Артюхов, важно не потерять механизмы, которые сейчас хорошо работают в Арктике. «У Арктики и Дальнего Востока разная логика: другие расстояния, другие условия жизни и ведения бизнеса. Поэтому эти особенности нужно учитывать в законах. Ямал направил свои предложения по основным темам: критерии для инвесторов, порядок и сроки получения земли, меры поддержки, сопровождение проектов и роль регионов в этой работе. Главное, чтобы новый механизм работал не только для крупных проектов, но и для малого и среднего бизнеса»,— подчеркнул губернатор.