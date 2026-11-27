Сопредседателем регионального ОНФ стал главврач пермской больницы
Одним из сопредседателей регионального отделения Общероссийского народного фронта избран главный врач детской клинической больницы имени П. И. Пичугина Дмитрий Бондарь. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
Господин Бондарь сменил на этом посту Михаила Суханова, который с марта этого года возглавляет Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. Также новыми членами регионального штаба стали депутат думы Кунгурского муниципального округа Дарья Чикаловская, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко и генеральный директор строительной компании «Ротор» Андрей Ларин.