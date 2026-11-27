Господин Бондарь сменил на этом посту Михаила Суханова, который с марта этого года возглавляет Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. Также новыми членами регионального штаба стали депутат думы Кунгурского муниципального округа Дарья Чикаловская, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко и генеральный директор строительной компании «Ротор» Андрей Ларин.