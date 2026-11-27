Глава минсельхоза Удмуртии: агродроны — ниша для малого бизнеса
Предприниматели могут помочь с обработкой полей в разных регионах РФ
Беспилотные системы — ниша для малого бизнеса, и крупным сельхозпредприятиям нет необходимости иметь крупный парк агродронов, сказала и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина на круглом столе «Ъ-Удмуртия».
«У нас короткий посевной сезон. Для чего предприятию, если у него животноводческий комплекс, держать беспилотный парк? Малый бизнес же мобильный: он может путешествовать по стране. Где-то полевой сезон закончился, где-то уже начался. И эту нишу, мне кажется, нужно занять. Здесь и сейчас»,— сказала и. о. министра.
Она напомнила о тенденции к диверсификации производства. «Будем выпускать агродроны, вернутся пилоты <...> У нас есть предприниматели, которые успешно занимают (эту нишу.— “Ъ-Удмуртия”)»,— отметила госпожа Ворончихина.
По данным на весну, не менее девяти компаний—эксплуатантов БПЛА предоставляют местным аграриям услуги мониторинга полей и обработки посевов. В 2025 году УдГАУ приобрел два беспилотника для обучения студентов практической работе по внесению минеральных удобрений и химпрополке.