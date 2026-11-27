«У нас короткий посевной сезон. Для чего предприятию, если у него животноводческий комплекс, держать беспилотный парк? Малый бизнес же мобильный: он может путешествовать по стране. Где-то полевой сезон закончился, где-то уже начался. И эту нишу, мне кажется, нужно занять. Здесь и сейчас»,— сказала и. о. министра.