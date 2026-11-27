Башкирская мясная компания разместит ЦФА на 500 млн рублей
ООО «Башкирская мясная компания» (БМК, входит в группу компаний «Таврос») начало размещение дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Сбера. В общей сложности предприятие планирует выпустить от 50 тыс. до 500 тыс. цифровых облигаций. Стоимость одного ЦФА составит 1 тыс. руб. Таким образом, максимальный объем выпуска составит 500 млн руб.
ЦФА будут обращаться в течение года по фиксированной ставке 16,5%. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно, а номинальная стоимость будет погашена по итогам обращения.
Первый купонный период продлится с 11 декабря 2026 по 11 января 2027 года, последний — с 17 ноября по 9 декабря 2027 года.
ООО «Башкирская мясная компания» основано в 2011 году, зарегистрировано в селе Языково Благоварского района. БМК является крупнейшим производителем свинины в регионе. Промышленные площадки предприятия расположены в Чишминском, Благоварском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском районах Башкирии. В прошлом году выручка компании превысила 12 млрд руб., а чистая прибыль достигла 4,3 млрд руб.