В Башкирии похолодает до -9°
28 ноября в Башкирии температура воздуха ночью понизится до –4, –9°, днем — до 2, –7°, сообщает Башгидрометцентр. Погода будет облачной с прояснениями. Пройдет небольшой снег, местами — до умеренного.
Подует северный, северо-западный ветер, 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.
На некоторых участках дорог будет гололедица, видимость ухудшится из-за снега до 1–2 км.
В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер будет северный, северо-западный, 7–12 м/с. Столбик термометра ночью опустится до–4, –6°, днем до –2, –4°.