Представитель Госдепа США допустил, что чиновники невысокого ранга могли обсуждать выход Венесуэлы из ОПЕК, но заявил, что высокопоставленные чиновники этот вопрос не поднимали. Переговоры с Ираком «были сосредоточены на улучшении энергетической инфраструктуры для увеличения добычи и транспортировки энергоресурсов, а не на ОПЕК», рассказал он Reuters.