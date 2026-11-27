Reuters: США настаивали на выходе Венесуэлы и Ирака из ОПЕК
Администрация президента США Дональда Трампа ранее в этом году предлагала Венесуэле и Ираку рассмотреть выход из ОПЕК, сообщил Reuters со ссылкой на десять источников. Американские чиновники добивались роста нефтедобычи и инвестиций в обеих странах, а некоторые из них опасались, что квоты ОПЕК могут этому помешать.
По данным собеседников агентства, летом саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман убедил США не настаивать на выходе Венесуэлы из ОПЕК. В Ираке нефтяное министерство отговорило премьера Али Фалеха аз-Заиди от выхода из договора. Вместо этого ему предложили рассмотреть запрос на повышение квоты.
Источники Reuters указывают, что США заблокировали уплату Венесуэлой ежегодного взноса в ОПЕК — около €2,8 млн. Вашингтон контролирует доступ страны к государственным средствам. По словам двух собеседников в ОПЕК, исключать Венесуэлу за неуплату организация не планирует.
Представитель Госдепа США допустил, что чиновники невысокого ранга могли обсуждать выход Венесуэлы из ОПЕК, но заявил, что высокопоставленные чиновники этот вопрос не поднимали. Переговоры с Ираком «были сосредоточены на улучшении энергетической инфраструктуры для увеличения добычи и транспортировки энергоресурсов, а не на ОПЕК», рассказал он Reuters.
В мае из ОПЕК вышли ОАЭ. Эмираты занимали в организации третье место после Саудовской Аравии и Ирака, а их доля в общем производстве коалиции превышала 11%. Власти страны объяснили решение несогласием с квотами на добычу.
ОПЕК (OPEC — The Organization of the Petroleum Exporting Countries) была основана в 1960 году в Багдаде. Включает 12 стран — производителей нефти, в том числе Алжир, Габон, Ливию и Нигерию. В 2016 году сформирован формат ОПЕК+, куда вошли Россия, Мексика, Азербайджан, Оман и др.