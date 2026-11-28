— Бог дарует такое долголетие только избранным, и, значит, вам, Игорь Петрович, зачем-то суждена такая долгая жизнь, а нам стоит ждать от Него новых творческих откровений. Хотя сделали вы уже очень много. Когда-то ваши книги «Фауст и физики», «Тепло добра», «Час выбора», «Трепет сердца», «Очная ставка с памятью» стали для меня, начинающего критика, настоящим открытием и серьезной школой. Вас было двое, которые в моих глазах были абсолютными классиками литературной критики, наравне с Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Михайловским, Лакшиным, Виноградовым. Сегодня вы, Игорь Петрович, один отвечаете за этот славный литературный ряд. И, наверное, в этом есть какой-то знак свыше. Многая лета, дорогой Игорь Петрович! Надеюсь, я смею называть вас своим учителем, а себя считать вашим учеником. И я горжусь этим званием больше, чем любыми наградами и премиями.