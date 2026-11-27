По предварительным данным главного управления МВД по Красноярскому краю, водитель автобуса пошел на обгон, но не рассчитал дистанцию. Сначала автобус врезался в большегруз Volvo, а затем, отлетев после удара, столкнулся с фурой Dongfeng. «Третий большегруз, заметивший происходящее, успел оттормозиться и в столкновении не участвовал, но съехал в кювет»,— уточнили в краевом главке полиции.