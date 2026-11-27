Автобус попал под два грузовика
В красноярской аварии погибли пять человек
В Красноярском крае 27 ноября произошла одна из крупнейших в регионе за последние годы по числу жертв автомобильная катастрофа. В рейсовом автобусе, который после выезда на встречную полосу на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулся с двумя большегрузными автомобилями, погибли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело.
Крупная авария произошла около 09:50 27 ноября на 1080-м км федеральной трассы «Сибирь» на территории Иланско-Нижнеингашского муниципального округа Красноярского края. Полный рейсовый пассажирский автобус ПАЗ «Вектор Next», двигавшийся по маршруту Канск—Иланский, у города Иланский выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками.
В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в автобусе: трое женщин, подросток, а также его водитель. Еще 13 пассажиров были доставлены в больницы.
По предварительным данным главного управления МВД по Красноярскому краю, водитель автобуса пошел на обгон, но не рассчитал дистанцию. Сначала автобус врезался в большегруз Volvo, а затем, отлетев после удара, столкнулся с фурой Dongfeng. «Третий большегруз, заметивший происходящее, успел оттормозиться и в столкновении не участвовал, но съехал в кювет»,— уточнили в краевом главке полиции.
Автобус оказался сильно разрушен. Удары сплющили его кабину и снесли левый борт. Когда на место прибыли спасатели главного управления МЧС по региону, водитель еще был жив. Сотрудникам ведомства пришлось «деблокировать» его с использованием специального инструмента. «Пострадавшим была оказана первая помощь, четверых пострадавших эвакуировали на носилках»,— сообщил представитель ведомства. В общей сложности ликвидацией последствий аварии занимались 40 человек и 15 единиц техники.
По данным министерства здравоохранения Красноярского края, за медицинской помощью обратились 13 человек. 11 из них, включая одного несовершеннолетнего, отправили в Иланскую районную больницу, двоих — в Канскую межрайонную больницу. Позже 11 человек, отказавшихся от госпитализации, отпустили по домам. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи проводят консультации с краевым центром»,— рассказали в минздраве.
Губернатор Михаил Котюков сообщил о том, что врачи борются за жизнь подростка в Иланской больнице и женщины — в Канской. Он поручил минздраву в случае необходимости эвакуировать пострадавших с тяжелыми ранениями в краевые медучреждения в Красноярске санитарной авиацией. Губернатор пообещал выделить средства семьям погибших и материальную помощь пострадавшим.
Нижнеингашский межрайонный следственный отдел главного следственного управления (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 238 (услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования. Прокуратура Красноярского края в связи с ДТП начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
24 ноября администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа предупредила об ухудшении погодных условий и запретила движение автобусов и грузового транспорта на части дорог Иланской территории. День назад ограничения были сняты. Никаких сообщений об аварии на информационных ресурсах округа к моменту публикации размещено не было.
Трасса Р-255 «Сибирь» считается одной из самых опасных и напряженных по трафику в Красноярском крае. ДТП под Иланском стало уже второй крупной аварией с участием автобусов в нынешнем году. 2 февраля на 965-м км трассы в Рыбинском районе погибли пять кадетов класса ФСИН, ехавших в Красноярск на экзамены. Тогда грузовик Iveco, буксировавший модульный дом, потерял прицеп. Тот отсоединился, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую «Газель» с учащимися.