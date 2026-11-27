В результате взрыва газа в доме в Новороссийске пострадал человек
Прокуратура Новороссийска организовала проверку после взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме на улице Парковой. Инцидент произошел днем 27 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.
В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали. В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.