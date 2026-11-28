Режиссерская партитура насыщена изобретательными гэгами, работающими на границе сцены и зала. Например, когда героиня произносит иконическую ионесковскую фразу «Все мы немного простужены» — метафору экзистенциального недомогания, — муж демонстративно не улавливает смысла и принимается уверять, что окно не открыто, в комнате тепло, а сквозняка нет вовсе. В ответ слуга торжественно выносит на открытых ладонях пульт от кондиционера, выходит из игрового пространства в зрительный зал и деловито включает два реальных кондиционера под потолком малой сцены — картинно раздражаясь, когда второй отказывается слушаться с первого нажатия. Техника зала оказывается вовлечена в драматургию, а четвертая стена между абсурдом и реальностью стирается окончательно.