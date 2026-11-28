А певица-то где?
В Челябинском театре кукол изобразили «Американскую мечту» через абсурд Ионеско
На малой сцене Челябинского театра кукол имени В. Вольховского состоялась премьера спектакля для взрослого зрителя «Лысая певица» по хрестоматийной пьесе Эжена Ионеско. Постановка стала режиссерским дебютом артиста труппы Артема Чистякова и его супруги, художника Александры Чистяковой. Перенеся действие классической «антипьесы» из лондонского пригорода в стерильную субурбию Вашингтона примерно 1960-х годов, авторы создали часовую абсурдистскую комедию, перерастающую в жуткую деконструкцию ситкомов и манифест о несчастном браке, где шарнирные куклы заменили живых людей.
Когда в 1948 году Эжен Ионеско штудировал разговорник английского языка по методу Ассимиль, его поразила нелепая механистичность готовых формулировок: истины вроде «потолок — наверху, а пол — внизу» и образцово-показательный быт мистера и миссис Смит обнажили распад живой речи на пустые языковые клише. Появившаяся из этого опыта «Лысая певица» закрепилась в мировом репертуаре как канонический текст театра абсурда.
Режиссер Артем Чистяков переносит действие из туманного Альбиона в стерильный ситком из США эпохи Кеннеди. Пространство спектакля выдержано в подчеркнуто слащавой, глянцевой эстетике американской телевизионной рекламы шестидесятых. Здесь листают свежий номер The Washington Post, поглощают крылышки баффало с картофельным пюре, носят идеальные розовые платья миди и накрахмаленные сорочки с подтяжками.
При этом авторы намеренно оставляют швы трансляции. Персонажи то и дело оговариваются и уточняют сами себя:
«Она приехала в Вашингтон вторым и средним классом. В Америке никогда не было ни второго, ни среднего класса, но она абсолютно точно уверена, что ехала именно вторым классом».
Подобные ремарки подчеркивают условность и взаимозаменяемость социальных масок и самого места действия. Идиллическая картина «американской мечты» с ее культом семейного благополучия оказывается каркасом для вскрытия коммуникативного тупика, в который заходит быт героев.
Сценический язык театра кукол позволил Чистяковым материализовать главную метафору Ионеско — овеществление человека, утратившего субъектность. В спектакле заняты четверо артистов: Елизавета Борок, Арина Згурская, Василий Лаврентьев и Виталий Пилипенко. Играют они «восьмеркой», ротируясь между спектаклями и меняясь функциями.
Слуги становятся главным визуальным изобретением постановки. Одетые во все черное, в глухих тканевых балаклавах, сквозь которые едва угадываются черты лиц, они представляют собой попытку «спрятать слона в комнате». Они нарочито заметны, неотступно присутствуют на заднем плане, выполняют сервировочную работу и манипулируют неодушевленными объектами, оставаясь при этом слепым пятном для хозяев дома.
Гостей четы Смит — супругов Мартин — играют не живые артисты, а ростовые шарнирные манекены. Деревянно-пластиковые истуканы тех же нарядах, что и Смиты, оживают исключительно благодаря ловкости безликих слуг.
Сцену узнавания Мартинами друг друга («Мы живем в одной квартире и спим в одной кровати — ба, да мы же муж и жена!») в механический балет марионеток, не помнящих собственного генезиса.
Режиссерская партитура насыщена изобретательными гэгами, работающими на границе сцены и зала. Например, когда героиня произносит иконическую ионесковскую фразу «Все мы немного простужены» — метафору экзистенциального недомогания, — муж демонстративно не улавливает смысла и принимается уверять, что окно не открыто, в комнате тепло, а сквозняка нет вовсе. В ответ слуга торжественно выносит на открытых ладонях пульт от кондиционера, выходит из игрового пространства в зрительный зал и деловито включает два реальных кондиционера под потолком малой сцены — картинно раздражаясь, когда второй отказывается слушаться с первого нажатия. Техника зала оказывается вовлечена в драматургию, а четвертая стена между абсурдом и реальностью стирается окончательно.
Эпизод со звонком в дверь превращается в трехактную интермедию: миссис Смит раз за разом проверяет порог по указке супруга, сталкиваясь с пустотой. Затем возвращается на свое кресло. Что порождает спор о причинах и следствиях:
«Если кто-то стучит в дверь, значит там никого нет», — твердит супруга. Мистер Смит же придерживается противоположного мнения.
На четвертый звонок в гостиную эффектно въезжает манекен начальника пожарной службы. Вместо стандартной пожарной «боевки» на нем красуется бунтарская кожаная куртка с кустарно приклеенными светоотражателями, торс и лицо, вернее голова, исписаны граффити FIRE
Заглавная героиня в спектакле, как и положено, отсутствует. Фраза «А что слышно о лысой певице?» доверена слуге и прозвучит в момент, когда ссора между супругами становится неизбежной. Попытка разрядить обстановку превращает спектакль в водевиль: начинаются танцы, актеры вытягивают зрителей из первых рядов в эксцентрический пляс, а с подвешенных над сценой реек на зрителей спускаются отрезанные манекеновые ноги в сетчатых чулках.
Внезапный карнавал обнажает скрытую конструкцию спектакля: точно такие же ноги в чулках обнаруживаются внутри торшеров, под каской пожарного, и главное — за небольшой дверцей в груди манекенов-соседей, там, где по всем анатомическим законам должно находиться сердце. Вместо сердца у этих идеальных американских пар — штампованная сексуальность из витринной рекламы, механический эротизм, вмонтированный производителем. Кукольная буффонада оборачивается анатомическим вскрытием.
Танцы обрываются так же внезапно, как начались. Слуга робко повторяет вопрос о лысой певице, музыка снова набирает обороты, но хозяйка дома прерывает водевиль отрезающей репликой: «У нее все та же прическа». Ничего не меняется, прическа лысой певицы — как и брак — останется прежней навсегда.
Первая половина действия работает как плотная эксцентрическая комедия. Текст Ионеско звучит упруго и смешно, гротескные интонации и нелепые анекдоты про шуринов троюродного брата аптекаря из Вирджинии вызывают живую реакцию зала. Однако по мере приближения к финалу темпоритм нагнетается, а комедийный фасад начинает стремительно разрушаться.
Речь персонажей распадается на атональные обрывки, логические связи окончательно рвутся. Супруги перестают даже имитировать слушание, обрушивая друг на друга лавину бессвязных речевых конструкций.
Кульминацией спектакля становится сцена окончательного разлада. Миссис Смит забирает свои вещи, белую керамическую пепельницу, идет к двери, но останавливается в проходе. Мистер Смит вдруг начинает с акцентом петь Wicked Game Криса Айзека, показывая свою глубокую печаль:
«And I'd never dreamed that I'd need somebody like you.
No I don't wanna fall in love»
Растаявшая от переполняющих чувств героиня с горечью замечает, что супруг никогда прежде не пел для нее. Итогом становится сцена фальшивого примирения: Смиты дежурно заверяют друг друга в любви, а героиня Арины Згурской остается стоять на авансцене с букетом цветов, которых муж не дарил ей годами, в состоянии глубокого эмоционального паралича. Затем живые артисты совсем исчезают.
В их креслах остаются сидеть точно такие же бездушные шарнирные манекены в идентичных костюмах, которые до этого исполняли роли соседей.
Спектакль Артема Чистякова манифестирует идею: супружеские союзы, десятилетиями функционирующие в атмосфере взаимного непонимания, перестают быть человеческими. Они превращаются в конвейер манекенов, штампуемых миллионными тиражами в типовых гостиных по всему миру, — с ногами в сетчатых чулках вместо сердца и вечно неизменной прической.