Прокуратура требует вернуть деньги ульяновской горбольнице по незаконным контрактам
Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск первого заместителя областного прокурора в интересах регионального минздрава к Центральной городской клинической больнице Ульяновска (ЦГКБ) и ООО «Элитпремиумплюс» о признании недействительными и ничтожными 49 контрактов на общую сумму 30,6 млн руб. и возврате всех средств по исполненным контрактам. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.
Суд, приняв иск к производству удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер и наложил арест на счета «Элитпремиумплюс», запретив ему любые действия с имуществом.
Иск прокуратуры напрямую связан с ранее оглашенным приговором по резонансному уголовному делу директора ЦГКБ Екатерины Яшновой. Она была признана виновной в получении в 2023-2025 годах взятки в особо крупном размере (более 2 млн руб.) за содействие в заключении контрактов на транспортное обслуживание в интересах ООО «Элитпремиумплюс» и ООО «Данко», от лица которых выступал ульяновский бизнесмен Андрей Абаимов (фактический владелец «Элитпремиумплюс»).
В мае этого года Екатерина Яшнова была приговорена к девяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 10,325 млн руб. и запретом на 10 лет занимать руководящие должности в сфере закупок. Посредник в передаче взяток, индивидуальный предприниматель, депутат совета Октябрьского сельского поселения (от КПРФ) Сергей Потапов получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и такой же штраф. Андрей Абаимов за дачу взятки в особо крупном размере получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 10,325 млн руб., его сообщницу Анжелу Завацкую за посредничество в передаче взяток суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,130 млн руб. (исполнение наказания отсрочено на шесть лет, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста).
По данным ФНС, ООО «Элитпремиумплюс» имело в 2022 и 2023 годах выручку около 4,6-4,8 млн руб. и неожиданно в 2024 году получило выручку 57,9 млн руб., при этом сработав с убытком 11,2 млн руб. Отчетность компании за 2025 год отсутствует.