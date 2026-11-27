В мае этого года Екатерина Яшнова была приговорена к девяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 10,325 млн руб. и запретом на 10 лет занимать руководящие должности в сфере закупок. Посредник в передаче взяток, индивидуальный предприниматель, депутат совета Октябрьского сельского поселения (от КПРФ) Сергей Потапов получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и такой же штраф. Андрей Абаимов за дачу взятки в особо крупном размере получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 10,325 млн руб., его сообщницу Анжелу Завацкую за посредничество в передаче взяток суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,130 млн руб. (исполнение наказания отсрочено на шесть лет, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста).