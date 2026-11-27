В Ростовском округе изменят локацию мусороперегрузочной станции
Власти Ярославской области отказались от размещения мусороперегрузочной станции возле деревни Вахрушево Ростовского округа. Об этом сообщила и.о. министра лесного хозяйства и природопользования региона Наталия Беляева.
«Участок рядом с этим населенным пунктом под мусороперегрузочную станцию не рассматриваем — решение зафиксировано, возвращаться к нему не будем»,— заявила госпожа Беляева.
Жители Вахрушева, Семибратова и Ново-Никольского выступили против размещения объекта поблизости от этих населенных пунктов и собрали подписи против его строительства. Вопрос неоднократно обсуждался с местными жителями на уровне администрации округа и регионального министерства.
При этом от строительства мусороперегрузочной станции в Ростовском округе власти не отказываются. Ее создание необходимо в связи с закрытием местного полигона в 2027 году: после этого отходы планируют направлять на полигон «Скоково» под Ярославлем.