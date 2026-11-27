Как отметили в ГК «Развитие», это уже четвертый проект КРТ группы в Прикамье и первый за пределами Перми. При этом «Развитие» уже реализует проекты в Верхнекамье — ООО «СК “Техстрой”» в октябре текущего года подписало контракт на строительство четырехэтажного комплекса краевой больницы в Березниках, а также строит здание учебного корпуса местного политехнического колледжа и общежития для студентов.