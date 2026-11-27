Первым проектом КРТ в Соликамске займется группа «Развитие»
Победителем конкурса на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и выполнение работ по строительству многоквартирных домов в Соликамске стало ООО «СК “Техстрой”» (входит в СГ «Развитие»). Как следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок, компания оказалась единственным участником торгов. Стоимость контракта, который заключат с подрядчиком, составляет 1,87 млрд руб.
В рамках него ООО «СК “Техстрой”» построит три многоквартирных жилых дома на ул. Сильвинитовая, 10, 10а, 14а. Строительство планируется вести в два этапа. Начало выполнения работ запланировано на 30 июня 2027 года, а завершение — не позднее 31 марта 2030 года.
Как отметили в ГК «Развитие», это уже четвертый проект КРТ группы в Прикамье и первый за пределами Перми. При этом «Развитие» уже реализует проекты в Верхнекамье — ООО «СК “Техстрой”» в октябре текущего года подписало контракт на строительство четырехэтажного комплекса краевой больницы в Березниках, а также строит здание учебного корпуса местного политехнического колледжа и общежития для студентов.
Напомним, ранее власти Соликамска планировали развивать микрорайон Клестовка с помощью механизма КРТ. Торги на развитие территории площадью 5 га были объявлены в августе. Застройщик должен был построить многоквартирные жилые дома общей жилой площадью не более 72 тыс. кв. м и не более 16 этажей, а также сети инженерно-технического обеспечения и улично-дорожную инфраструктуру. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. После этого было объявлено, что заказчиком проекта выступит регоператор жилищного строительства.