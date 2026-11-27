Мадьяр счел неприемлемым для Венгрии направить €100 млрд из бюджета ЕС Украине
Вариант семилетнего бюджета Евросоюза (2028-2034 годы), в котором будут заложены €100 млрд на нужды Украины, неприемлем для Венгрии, заявил пермьер-министр страны Петер Мадьяр. Будапешт, по его словам, стремится сохранить объем средств для сельского хозяйства.
Об этом венгерский премьер заявил после саммита глав правительств стран ЕС в Брюсселе, на котором обсуждали бюджет объединения на ближайшие семь лет. Он объяснил, что Будапешт за этот период сможет получить всего €15 млрд, тогда как Украина сможет получить до €100 млрд, а также рассчитывать на дополнительные кредиты. «Это неприемлемо»,— заявил господин Мадьяр (цитата по MTI).
В составе ЕС есть страны, продолжил Петер Мадьяр, которые «по-своему поддерживают Украину», но сами находятся в трудном финансовом положении и не могут смириться с тем, что поддерживать Киев им приходится, «исходя из центральных директив» Евросоюза. По его словам, «Вышеградская четверка» (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия) выступает прежде всего за то, чтобы их собственные средства при этом не сокращались.
Помимо резерва на долгосрочную поддержку Украины страны Евросоюза сейчас обсуждают выделение дополнительных €45 млрд для покрытия бюджетного дефицита. Возвращать средства Киеву предлагают из репараций, которые, как ожидают в ЕС, Россия выплатит после завершения конфликта. Речь идет о примерно €210 млрд, хранящихся на балансе депозитария Euroclear в Бельгии.