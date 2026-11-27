В составе ЕС есть страны, продолжил Петер Мадьяр, которые «по-своему поддерживают Украину», но сами находятся в трудном финансовом положении и не могут смириться с тем, что поддерживать Киев им приходится, «исходя из центральных директив» Евросоюза. По его словам, «Вышеградская четверка» (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия) выступает прежде всего за то, чтобы их собственные средства при этом не сокращались.