Бюджет Тамбовской области на 2027 год принят в первом чтении с профицитом
Депутаты тамбовской облдумы приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2027 год с профицитом порядка 800 млн руб. Доходы казны планируются в объеме 89,1 млрд руб., расходы — 88,3 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в «Максе».
Глава региона отметил, что собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета ожидаются в размере 56,6 млрд руб. Среди расходов 60% планируется направить на социальные проекты и выплаты населению, в том числе на поддержку участников СВО и их семей.
Ранее господин Первышов заявил, что для выполнения социальных задач собственные доходы бюджета Тамбовской области должны достигать 100 млрд руб. Он уточнил, что достичь такого показателя планируется до 2036 года. Для этого власти планируют активно развивать промышленность и увеличивать не только производство, но и переработку сельхозпродукции.