Ранее господин Первышов заявил, что для выполнения социальных задач собственные доходы бюджета Тамбовской области должны достигать 100 млрд руб. Он уточнил, что достичь такого показателя планируется до 2036 года. Для этого власти планируют активно развивать промышленность и увеличивать не только производство, но и переработку сельхозпродукции.