Тем же постановлением правительство установило нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируют за пределы ЕАЭС. Ранее ставки составляли 5%, однако сейчас «экспортные цены на эту продукцию существенно снизились», пояснили в пресс-службе. Нулевые ставки позволят повысить конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке, заверили в правительстве. Меры будут актуальны до 31 марта 2027 года.