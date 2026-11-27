Правительство России запретило экспорт гречихи и обнулило пошлины на горох и нут
В России введен запрет на вывоз гречихи. Ограничения вступят в силу через сутки после опубликования документа и будут действовать шесть месяцев, сообщила пресс-служба правительства.
Меры не касаются гречихи, вывозимой из России в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и тех партиий, которые, по решению правительства, используют для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Запрет не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, а также экспорт в Абхазию и Южную Осетию.
Решение принято для «поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке», указано в пресс-релизе. До этого аналогичные меры вводили в России в 2021 году. Они действовали с 5 июня по 31 августа.
Тем же постановлением правительство установило нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируют за пределы ЕАЭС. Ранее ставки составляли 5%, однако сейчас «экспортные цены на эту продукцию существенно снизились», пояснили в пресс-службе. Нулевые ставки позволят повысить конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке, заверили в правительстве. Меры будут актуальны до 31 марта 2027 года.