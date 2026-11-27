Еще один механизм предусматривает возмещение до 95% затрат на развитие инженерно-технических центров, занимающихся разработкой новых видов продукции. С 2023 года поддержку на сумму более 314 млн руб. получили 24 предприятия в сферах радиоэлектроники, станкостроения и машиностроения. По данным губернатора, благодаря этому на рынок вывели 114 новых моделей техники и оборудования.