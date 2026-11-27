С начала года предприятия Кубани выпустили более 2 тысяч единиц сельхозтехники
Предприятия Краснодарского края в 2026 году выпустили более 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В крае продолжается переориентация агропромышленного комплекса на отечественные машины, в том числе произведенные местными предприятиями, цитирует главу региона пресс-служба администрации Кубани.
В регионе работают более 30 производителей самоходной техники, прицепного и навесного оборудования, а также комплектующих. Они выпускают тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающую технику, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, жатки, дождевальные машины и грузовой транспорт для перевозки зерна.
Для поддержки отрасли в крае действует программа компенсации производителям до 15% скидки, предоставленной покупателям сельхозтехники. С 2020 года этой мерой воспользовались 27 машиностроительных предприятий, получивших в общей сложности более 860 млн руб.
Еще один механизм предусматривает возмещение до 95% затрат на развитие инженерно-технических центров, занимающихся разработкой новых видов продукции. С 2023 года поддержку на сумму более 314 млн руб. получили 24 предприятия в сферах радиоэлектроники, станкостроения и машиностроения. По данным губернатора, благодаря этому на рынок вывели 114 новых моделей техники и оборудования.
С начала 2026 года промышленные предприятия края отгрузили сельхозтехники и оборудования более чем на 1,2 млрд руб. Это на 35,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.