Российские налоговые резиденты, продающие недвижимость за границей, должны быть готовы заплатить НДФЛ в России. Рассчитывать на то, что налоговая служба не узнает о таких сделках, не стоит, заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК. В качестве примера он привел Объединенные Арабские Эмираты. По словам господина Егорова, российская налоговая уже получает информацию о сделках с недвижимостью в этой стране. Для выявления таких операций ведомству потребовалось сопоставить данные, поскольку в документах о сделках не всегда указывается российский ИНН покупателя или продавца, рассказал Даниил Егоров.