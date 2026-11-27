Главное на рынке недвижимости к утру 27 ноября
«Циан» сменил основных акционеров
«Циан» сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО «Технологии недвижимости», 21,41% — «Атон Холдинг». Из акционерного капитала полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова, владевшие 32,99% компании, Дмитрия Демина, контролировавшие 7,16%, и Максима Мельникова, им принадлежало 6,24%. Из числа акционеров также выбыли LBVF Investments Limited (8,12%), MM Asia Invest Limited (7,08%), Speedtime HK Limited (11,25%), Ronder HK Limited (19,67%) и Dias Holding Limited (6,51%).
Группа компаний «Ташир» рассматривает продажу четырехзвездочного отеля SK Royal Москва на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД, сообщает «Московская перспектива» со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости. По его словам, собственник намерен реализовать актив. Гостиница общей площадью 20 тыс. кв. м была построена в 2010 году и стала седьмым проектом девелопера. Инвестиции в строительство тогда оценивались в $50 млн. Сейчас номерной фонд включает 76 номеров, хотя изначально их было 170.
«Дом.РФ» объявил торги по продаже главного усадебного дома рода Голицыных в центре Балашихи. На конкурс выставлены главный усадебный дом площадью 5 тыс. кв. м, флигель площадью 2,1 тыс. кв. м, а также 3 сооружения, включая колоннады, соединяющие здания. Начальная цена лота составляет 142 млн руб. Заявки принимаются до 14 декабря. Торги пройдут 18 декабря. Отдельным лотом на аукционе реализуют остальные строения ансамбля усадьбы Пехра-Яковлевское. Речь идет о девяти зданиях общей площадью 4,7 тыс. кв. м. Их начальная цена составляет 94,91 млн руб.
Группа компаний «Самолет» объявит об условиях финансового оздоровления после окончательного согласования между кредиторами, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Дополнительных негативных последствий реструктуризация долга девелопера для ВТБ как кредитора не принесет, отметил господин Пьянов.
Российские налоговые резиденты, продающие недвижимость за границей, должны быть готовы заплатить НДФЛ в России. Рассчитывать на то, что налоговая служба не узнает о таких сделках, не стоит, заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК. В качестве примера он привел Объединенные Арабские Эмираты. По словам господина Егорова, российская налоговая уже получает информацию о сделках с недвижимостью в этой стране. Для выявления таких операций ведомству потребовалось сопоставить данные, поскольку в документах о сделках не всегда указывается российский ИНН покупателя или продавца, рассказал Даниил Егоров.