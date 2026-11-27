Прекращены полномочия зампреда Пермского краевого суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия заместителя председателя Пермского краевого суда Татьяны Журавлевой. Основанием для этого послужило ее письменное заявление об отставке.
Татьяна Журавлева родилась в 1979 году в Перми. В 2001 году окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовой путь начала в прокуратуре: работала старшим помощником прокурора Перми. В 2009 году указом Президента РФ назначена судьей Мотовилихинского суда Перми. В июле 2013 года стала заместителем председателя этого суда, а в апреле 2021 года — его председателем. В июне 2024 года назначена заместителем председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок полномочий. В начале ноября подала заявление в ВККС о досрочном прекращении полномочий.