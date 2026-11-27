Татьяна Журавлева родилась в 1979 году в Перми. В 2001 году окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовой путь начала в прокуратуре: работала старшим помощником прокурора Перми. В 2009 году указом Президента РФ назначена судьей Мотовилихинского суда Перми. В июле 2013 года стала заместителем председателя этого суда, а в апреле 2021 года — его председателем. В июне 2024 года назначена заместителем председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок полномочий. В начале ноября подала заявление в ВККС о досрочном прекращении полномочий.