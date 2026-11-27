В Башкирии возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в больнице
В Уфе возбуждено уголовное дело из-за смерти несовершеннолетнего жителя Стерлитамака в больнице. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, сообщение о происшествии выявлено во время мониторинга СМИ.
По данным СКР, в публикациях сообщается о ненадлежащем оказании ребенку медицинской помощи, что могло повлечь ухудшение самочувствия и летальный исход.
Дело по признакам причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) расследует отдел по Кировскому району Уфы управления СКР по Башкирии. Правоохранительные органы дадут правовую оценку полноте и своевременности оказанной подростку медицинской помощи.