В 2027 году от НДФЛ планируется получить 177 млрд руб., от налога на прибыль — 135,6 млрд руб. В 2028 году поступления должны составить 189,9 млрд и 141,1 млрд руб. соответственно. На 2029 год сборы налога на прибыль заложены в размере 146,7 млрд руб.