Поступления НДФЛ в бюджет Татарстана к 2029 году вырастут до 203,7 млрд рублей
Они превысят сборы налога на прибыль организаций на 57 млрд рублей
Поступления НДФЛ в бюджет Татарстана в 2029 году прогнозируются на уровне 203,7 млрд руб. Это на 57 млрд руб., или почти на 39%, больше ожидаемых поступлений налога на прибыль организаций. Такие показатели предусмотрены законом о бюджете республики на 2027–2029 годы, подписанным раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
В 2027 году от НДФЛ планируется получить 177 млрд руб., от налога на прибыль — 135,6 млрд руб. В 2028 году поступления должны составить 189,9 млрд и 141,1 млрд руб. соответственно. На 2029 год сборы налога на прибыль заложены в размере 146,7 млрд руб.
Закон также предусматривает снижение верхнего предела внутреннего госдолга: с 66,5 млрд руб. на начало 2028 года до 61,4 млрд руб. на начало 2029-го и 56 млрд руб. на начало 2030-го.
Всего доходы бюджета Татарстана на 2027 год утверждены на уровне 603,6 млрд руб., расходы — 612,1 млрд руб. Дефицит составит 8,5 млрд руб.