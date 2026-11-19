В Татарстане приняли бюджет на 2027 год с дефицитом 8,5 млрд рублей
На социально-культурную сферу дополнительно выделят 20,7 млрд рублей
В следующем году доходы бюджета Татарстана составят 603,6 млрд руб., расходы — 612,1 млрд руб., дефицит запланирован на уровне 8,5 млрд руб. Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом принял Госсовет республики.
В 2028 году доходы республики прогнозируются в размере 627,2 млрд руб., расходы — 636,5 млрд руб., дефицит — 9,4 млрд руб. В 2029 году доходы должны составить 652,5 млрд руб., расходы — 656 млрд руб., дефицит — 3,5 млрд руб.
При рассмотрении законопроекта поступила 371 поправка. В результате расходы бюджета увеличили по 112 направлениям.
В 2027 году на социально-культурную сферу дополнительно направят 20,7 млрд руб., в том числе 8,4 млрд руб. — на образование, 5,8 млрд руб. — на здравоохранение, 5,7 млрд руб. — на социальную политику и 600 млн руб. — на культуру.
Еще 14,2 млрд руб. предусмотрено на дорожное строительство, 3,4 млрд руб. — на поддержку сельского хозяйства и сельских территорий, 700 млн руб. — на модернизацию коммунальной инфраструктуры и 1,3 млрд руб. — на развитие городской среды.
Документ направят на подписание раису республики Рустаму Минниханову.