В 2027 году на социально-культурную сферу дополнительно направят 20,7 млрд руб., в том числе 8,4 млрд руб. — на образование, 5,8 млрд руб. — на здравоохранение, 5,7 млрд руб. — на социальную политику и 600 млн руб. — на культуру.