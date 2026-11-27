Первый за шесть лет поезд из Пекина прибыл в Иркутск
Международный пассажирский поезд № 3/4 Пекин — Иркутск прибыл на конечную станцию в 9:55 мск, следует из данных онлайн-табло. Время в пути составило два дня и семь часов.
Поезд следует по маршруту Пекин — Улан-Батор — Иркутск раз в неделю: по средам — из Пекина, по субботам — из Иркутска. Вагоны состава произведены в Китае. Купить билеты можно будет не раньше чем за 60 суток до отправления.
Россия и Китай приостановили железнодорожное сообщение в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В марте 2026 года начали ходить поезда из Маньчжурии в Иркутск и обратно.