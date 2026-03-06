Из Иркутска возобновлен поезд в Маньчжурию по цене вдвое выше авиаперелета

С 6 марта АО РЖД возобновляет железнодорожное сообщение из Иркутска с китайской провинцией Маньчжурия. Беспересадочные вагоны в составе поезда Иркутск—Забайкальск отправятся из Иркутска в 21:45 по местному времени (16:45 мск) и прибудут в Маньчжурию 8 марта в 11:00 местного времени. Маршрут ранее был приостановлен в феврале 2020 года из-за пандемийных ограничений. С 6 марта он будет курсировать по понедельникам и пятницам.

Вагоны из Иркутска через государственную границу проследуют в составе поезда Забайкальск—Маньчжурия, движение которого также возобновляется с 8 марта впервые за шесть лет. Рейс будет действовать дважды в неделю, по средам и воскресеньям, время в пути — около 25 минут.

Стоимость железнодорожного билета на первый рейс по маршруту Иркутск—Маньчжурия начинается от 29 953 руб. При этом в Приангарье действует прямой авиарейс Иркутск—Маньчжурия, который еженедельно по четвергам выполняет авиакомпания «ИрАэро» с ценой билета от 16,1 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск