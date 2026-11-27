Основной цех АО «Соликамскбумпром» отключен от электричества
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Как стало известно «Ъ-Прикамье», энергетики совместно с судебными приставами отключили от электроэнергии цех термомеханической массы АО «Соликамскбумпром». Отключение проведено в рамках исполнения решения суда о взыскании задолженности за поставленные энергоресурсы. Цех термомеханической массы — основное и наиболее энергоемкое производство соликамского предприятия.
В ПАО «Пермэнергосбыт» информацию об отключении подтвердили. В компании отметили, что отключение произошло в рамках решения суда о взыскании задолженности с соликамского предприятия на сумму более 1 млрд руб. Его совокупный долг составляет 1,5 млрд руб. За неисполнение судебного акта АО уже привлекалось к ответственности. «При повторном нарушении это может стать причиной возбуждения уголовного дела в отношении руководства предприятия»,— пояснили в «Пермэнергосбыте». Отдельно в компании отметили, что отключение не затронет транзитных потребителей электроэнергии.
Стоит отметить, что Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявления кредиторов о банкротстве предприятия. По данным энергетиков, их совокупные требования составляют около 7,5 млрд руб. Также в ФССП находится сводное исполнительное производство в отношении «Соликамскбумпрома», общая сумма взыскания — около 3,8 млрд руб., из которых 230 млн руб. составляют долги перед бюджетом.