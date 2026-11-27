В ПАО «Пермэнергосбыт» информацию об отключении подтвердили. В компании отметили, что отключение произошло в рамках решения суда о взыскании задолженности с соликамского предприятия на сумму более 1 млрд руб. Его совокупный долг составляет 1,5 млрд руб. За неисполнение судебного акта АО уже привлекалось к ответственности. «При повторном нарушении это может стать причиной возбуждения уголовного дела в отношении руководства предприятия»,— пояснили в «Пермэнергосбыте». Отдельно в компании отметили, что отключение не затронет транзитных потребителей электроэнергии.