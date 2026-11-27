С начала года расселено 8 тыс. кв. м аварийного фонда. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в инициированный президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект «Инфраструктура для жизни») возле домов обустраивают детские площадки и открывают социальные учреждения, в том числе образовательные. Застройка идет в соответствии с актуальной градостроительной политикой, предусматривающей создание социальной инфраструктуры. Например, в саратовском микрорайоне «Зеленая горка» уже работает детский сад, продолжается строительство школы на 275 мест.