Детские сады и школы продолжат строить в новых микрорайонах Саратовской области
Дома возводят для переселенцев из аварийного жилья
В Саратовской области продолжается благоустройство новых микрорайонов, возводящихся для переселенцев из аварийного жилья. Подробности сообщил губернатор Роман Бусаргин.
С начала года расселено 8 тыс. кв. м аварийного фонда. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в инициированный президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект «Инфраструктура для жизни») возле домов обустраивают детские площадки и открывают социальные учреждения, в том числе образовательные. Застройка идет в соответствии с актуальной градостроительной политикой, предусматривающей создание социальной инфраструктуры. Например, в саратовском микрорайоне «Зеленая горка» уже работает детский сад, продолжается строительство школы на 275 мест.
Регион продолжит в 2027 году расселение аварийного фонда и создание для переселенцев комфортных условий жизни в новых микрорайонах. В рамках очередного этапа областные власти планируют обеспечить жильем больше двух тысяч человек в 11 муниципалитетах.