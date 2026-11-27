По данным на 30 сентября, в Башкирии с 1987 года от матерей с ВИЧ родилось 6,4 тыс. детей (в 2025 году их было 6,3 тыс.). Из них 5,4 тыс. детей здоровы и сняты с диспансерного учета, сообщает главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава республики Айгуль Галиева на круглом столе в Общественной палате региона.