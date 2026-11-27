В Башкирии с 1987 года от матерей с ВИЧ родились 6,4 тысячи детей
По данным на 30 сентября, в Башкирии с 1987 года от матерей с ВИЧ родилось 6,4 тыс. детей (в 2025 году их было 6,3 тыс.). Из них 5,4 тыс. детей здоровы и сняты с диспансерного учета, сообщает главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава республики Айгуль Галиева на круглом столе в Общественной палате региона.
По ее словам, с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция на учете состоят 236 детей, в том числе 198 — в возрасте от 0 до 14 лет, 38 — от 15 до 17 лет. Сейчас основной путь передачи инфекции —вертикальный (78,6% в 2025 году), доля полового пути составляет 21,4%.
На конец сентября в регионе шестеро детей с ВИЧ-инфекцией, оставшихся без попечения родителей (в конце 2025 года их было девять). Они воспитываются в специализированных учреждениях республики.