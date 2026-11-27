Самарские лесники научились управлять беспилотниками для мониторинга лесов
«В Самарской области более 70 специалистов лесного хозяйства прошли подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами. Из них 30 человек завершили обучение в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Программа включала теоретические занятия и практические упражнения на учебном аэродроме Самарского университета им. Королева, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.
Воздушный мониторинг служит дополнением к наземному патрулированию и системе видеонаблюдения, которая насчитывает 55 камер с обзором 360 градусов. Дроны особенно полезны в труднодоступных районах, где не могут проехать наземные транспортные средства и где недостаточно стационарных видеокамер.
Беспилотники применяются для контроля пожароопасной обстановки, выявления незаконных рубок и нарушений земельного законодательства. Также с их помощью оценивают состояние лесных насаждений, фиксируют поврежденные участки, а также создают фото- и видеоматериалы и карты местности, что упрощает работу лесоводов.
В 2025 году в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в регион поступило 15 аппаратов «Геоскан-801». Техника была распределена между лесопожарными станциями, лесничествами и подразделениями лесного надзора министерства природных ресурсов и экологии области.
За текущий год суммарное время полетов составило более 55 часов. Основная часть этих часов была потрачена на мониторинг лесных пожаров.