«В Самарской области более 70 специалистов лесного хозяйства прошли подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами. Из них 30 человек завершили обучение в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Программа включала теоретические занятия и практические упражнения на учебном аэродроме Самарского университета им. Королева, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.