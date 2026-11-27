Нижегородская таможня задержала автомобиль иностранца
Таможенники в Нижегородской области задержали автомобиль Volksvagen Passat 2007 года выпуска у иностранного гражданина, приехавшего в регион из Европы в 2025 году. После истечения срока временного ввоза он не задекларировал транспортное средство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Иностранец оформил временный ввоз при въезде на таможенную территорию ЕАЭС на посту Могилевской таможни Республики Беларусь. Через год он должен был или пройти таможенные процедуры, или вывезти автомобиль, но этого не сделал.
Таможенники Кстовского поста задержали транспортное средство и составили на иностранца протокол по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ. Чтобы вернуть автомобиль, придется оплатить около 700 тыс. руб. таможенных платежей. В противном случае его обратят в собственность РФ.