Господин Макрон, как отмечает Politico, требует закрыть сделку по бюджету до конца года, опасаясь затягивания переговоров вплоть до апрельских президентских выборов во Франции, за что в дипломатических кругах его прозвали «Месье Шантаж». В ответ премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что у нее «нет дедлайна, а есть условия», и она не подпишет документ, пока не сочтет его справедливым для своей страны. В итоге господин Кошта был вынужден отменить запланированный второй день саммита, сократив итоговую пресс-конференцию до 11 минут, а следующая, вероятно многодневная попытка лидеров ЕС прийти к компромиссу намечена на саммит 17 декабря.