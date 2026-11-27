Politico: лидеры семи стран впали в ярость на саммите по бюджету Евросоюза
Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, посвященный согласованию долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы, завершился спорами и демаршем семи стран, сообщает Politico. Переговоры зашли в тупик после того, как представители так называемой «разумной семерки» — стран, требующих сокращения бюджета, включая Данию, Швецию, Бельгию, Австрию, Германию, Нидерланды и Финляндию — демонстративно отказались продолжать участие в секционных заседаниях. Они обвинили председателя Европейского совета Антониу Кошту в попытке столкнуть их друг с другом и «подкупить» поодиночке, а некоторые дипломаты даже потребовали его отстранения от роли посредника в переговорах. Один из дипломатов рассказал изданию, что лидеры этих стран впали в ярость во время саммита.
В основе конфликта лежит острое противостояние между двумя лагерями внутри ЕС. Страны вроде Италии и Испании («Друзья сплочения») настаивают на сохранении «традиционных» расходов на сельское хозяйство и развитие бедных регионов. «Бережливые» государства требуют радикально урезать бюджет и перенаправить средства на оборону и безопасность.
Изначально Еврокомиссия предложила бюджет в размере около €2 трлн, а господин Кошта перед саммитом предлагал сократить его на €204 млрд, пообещав в кулуарах урезать еще на €220–230 млрд за счет программ конкурентоспособности и внешней помощи. Politico пишет, что господин Кошта организовывал саммит не ради заключения окончательной сделки, а ради попытки преодолеть разногласия между противоборствующими лагерями.
Однако даже эти шаги не удовлетворили сторонников экономии (например, Финляндия настаивает на сокращении минимум на €250 млрд) и одновременно вызвали гнев президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего такие урезания «стратегической ошибкой».
Господин Макрон, как отмечает Politico, требует закрыть сделку по бюджету до конца года, опасаясь затягивания переговоров вплоть до апрельских президентских выборов во Франции, за что в дипломатических кругах его прозвали «Месье Шантаж». В ответ премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что у нее «нет дедлайна, а есть условия», и она не подпишет документ, пока не сочтет его справедливым для своей страны. В итоге господин Кошта был вынужден отменить запланированный второй день саммита, сократив итоговую пресс-конференцию до 11 минут, а следующая, вероятно многодневная попытка лидеров ЕС прийти к компромиссу намечена на саммит 17 декабря.