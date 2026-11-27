Премия была учреждена в 2009 году в честь 100-летнего юбилея почетного работника Ульяновского патронного завода Михаила Ивановича Лимасова, который более 80 лет проработал токарем, внес свыше 30 рацпредложений и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший токарь планеты. Михаил Лимасов скончался в 2013 году в возрасте 103 лет.