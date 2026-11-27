В Ульяновской области на год отменено вручение премии имени Михаила Лимасова
Указом губернатора Ульяновской области Алексея Русских на один год, по 31 декабря 2027 года, приостановлено действие постановления губернатора № 40 (от 27.04.2012) «О ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича Лимасова».
Указ был размещен в минувший четверг, 26 ноября, на федеральном интернет-портале официальной публикации правовых актов.
Премия была учреждена в 2009 году в честь 100-летнего юбилея почетного работника Ульяновского патронного завода Михаила Ивановича Лимасова, который более 80 лет проработал токарем, внес свыше 30 рацпредложений и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший токарь планеты. Михаил Лимасов скончался в 2013 году в возрасте 103 лет.
Основная цель премии, как отмечалось в постановлении губернатора, — популяризация рабочих профессий, повышение их престижа и пропаганда передового опыта высококвалифицированных специалистов.
Согласно положению, по итогам конкурса рабочих профессий премия вручалась лауреату в возрастной категории от 36 лет в размере 115 тыс. руб., в возрасте от 18 до 35 лет — 57,5 тыс. руб.