Размещение на курортах Кубани в ноябре может быть до 1,5 раза дешевле летних тарифов
Стоимость размещения на черноморских курортах Краснодарского края в ноябре может быть на 40–45% ниже пиковых летних тарифов. При этом в горном кластере Сочи с началом горнолыжного сезона спрос постепенно восстанавливается, а на новогодние праздники цены могут достигать летних значений. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, максимальные тарифы на черноморских курортах традиционно устанавливаются в июле и августе, причем наиболее дорогими обычно становятся первые три недели августа. Уже в начале сентября стоимость отдыха снижается на 10–12% относительно летнего пика, к концу месяца — на 20–25%, в октябре — на 30–35%, а в ноябре — на 40–45% и более.
Динамика цен в 2026 году различалась по курортам. В среднем по Краснодарскому краю стоимость отдыха сократилась на 3–4% по сравнению с прошлым годом. В Сочи снижение было более существенным — на 10–15%. В Анапе и Геленджике цены, напротив, выросли в среднем на 3,5%, хотя многие гостиницы сохранили тарифы на уровне прошлого года.
По оценке господина Ромашкина, около 70% туристов приезжают на морские курорты летом, включая сентябрь, тогда как на остальные месяцы приходится примерно 30% годового турпотока. После завершения высокого сезона загрузка приморских объектов размещения закономерно снижается. Часть гостиниц в ноябре закрывается на межсезонье и использует этот период для проведения ремонтных работ.
В отдельных объектах Сочи в ноябре загрузка, по открытым оценкам гостиничных аналитиков, могла составлять около 20%. Однако этот показатель нельзя распространять на весь курорт. Спрос поддерживают санатории, гостиницы с подогреваемыми бассейнами, SPA-комплексами и развитой внутренней инфраструктурой. В горном кластере Красной Поляны ситуация меняется по мере подготовки к зимнему сезону и открытия горнолыжных объектов.
Ноябрьские праздники не обеспечивают гостиницам такого дополнительного спроса, как продолжительные выходные или новогодние каникулы. В 2026 году День народного единства пришелся на среду, поэтому массового всплеска бронирований не произошло. В обычные ноябрьские выходные загрузка приморских отелей, как правило, оказывается еще ниже.
При этом единой консолидированной статистики, позволяющей определить долю свободного номерного фонда на ноябрьские праздники и обычные выходные по всему Краснодарскому краю, нет. Показатели Сочи, Анапы, Геленджика и горного кластера существенно различаются.