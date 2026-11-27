По его словам, максимальные тарифы на черноморских курортах традиционно устанавливаются в июле и августе, причем наиболее дорогими обычно становятся первые три недели августа. Уже в начале сентября стоимость отдыха снижается на 10–12% относительно летнего пика, к концу месяца — на 20–25%, в октябре — на 30–35%, а в ноябре — на 40–45% и более.