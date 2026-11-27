Фридрих Мерц поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал утвердить бюджет до конца 2026 года, не откладывая договоренности до завершения президентских выборов во Франции. «Нам действительно следует постараться прийти к соглашению еще в этом году»,— сказал канцлер (цитата по ТАСС). Переговоры возобновятся 17 декабря и займут как минимум два дня.