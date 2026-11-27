Мерц призвал сократить семилетний бюджет ЕС более чем на €200 млрд
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что следующий семилетний бюджет Евросоюза (ЕС) сократят более чем на €204 млрд относительно проекта Еврокомиссии. На пресс-конференции после саммита в Брюсселе он сообщил, что Берлин добивается уменьшения расходов на несколько сотен миллиардов евро. Конкретная сумма остается предметом переговоров.
Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил вариант на €1,52 трлн, а с внебюджетными фондами — €1,75 трлн. Это на €204 млрд меньше предложения Еврокомиссии. Однако участников саммита такой компромисс не устроил: страны-доноры требуют урезать расходы, а получатели средств — увеличить их.
Фридрих Мерц поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал утвердить бюджет до конца 2026 года, не откладывая договоренности до завершения президентских выборов во Франции. «Нам действительно следует постараться прийти к соглашению еще в этом году»,— сказал канцлер (цитата по ТАСС). Переговоры возобновятся 17 декабря и займут как минимум два дня.