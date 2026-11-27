Так или иначе, с 2022 года число педагогов уменьшилось на 3,6%, а с 2019 года — более чем на 13%. В среднем по России общее сокращение педагогического состава в общеобразовательных школах за шесть лет составило около 13,9%. При этом растет число вакансий. Если два года назад вакантными являлись 412 должностей (18,2% из них — учителей математики), то в сентябре прошлого года — 523 ставки (из них учителей математики — 24,4%). В дополнительном образовании число свободных мест сократилось с 68 до 59.