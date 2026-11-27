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По итогам 2024 года фонд оплаты труда учителей и педагогов дополнительного образования Башкирии без внешних совместителей составлял 24,4 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. (5,5%) — на работников по внутреннему совместительству. ФОТ на одного педагога достигал 664,8 тыс. руб. В прошлом году ФОТ увеличился до 26,2 млрд руб. (из них 1,5 млрд — 5,8% — по внутреннему совместительству), в расчете на одного педагога — до 723,3 тыс. руб.
Источник: Федеральные статистические наблюдения Минпросвещения РФ
На начало 2024/2025 учебного года из школ Башкирии по собственному желанию уволились 3,5 тыс. учителей, из них 869 — учителя начальных классов, 459 — учителя иностранных языков, 384 — русского языка и литературы. Их заменили 3,1 тыс. педагогов. К началу учебного года 2025/2026 ушли 2,9 тыс. человек, в основном — учителя начальных классов, а также русского и иностранных языков. Принято на работу немногим более 2,8 тыс. учителей. Систему дополнительного образования покинули по собственному желанию 73 и 94 педагога, а пополнили — 95 и 111 человек соответственно.
Источник: Федеральные статистические наблюдения Минпросвещения РФ