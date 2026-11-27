Врио мэра Екатеринбурга остался недоволен работами по расчистке улиц от снега
В Екатеринбурге за ночь вывезли почти 3,7 тысячи тонн снега — еще 450 тонн техника перебросила с проезжих частей, сообщил врио мэра Рустам Галямов в Max. Работу по очистке улиц от снега он обсудил на совещании с главами районов.
Одновременно шла контрольная проверка дорожно-эксплуатационных управлений Железнодорожного, Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов. Господин Галямов остался недоволен результатами уборки. «Полностью согласен с недовольством жителей. Многие дороги, даже центральные, в накатах, как стиральная доска. Тротуары не очищены. Несмотря на усиленный режим работы, выявлены недочеты: нехватка водителей, экономия реагентов и паузы»,— прокомментировал врио главы города.
Он также указал на то, что ранее коммунальные службы активно докладывали о полной готовности к зимнему сезону, но проблемы появились уже после первого снегопада. Рустам Галямов поручил привести Екатеринбург в порядок к утру понедельника.
Накануне в Екатеринбурге образовался снежный покров высотой 25 см. Сильный снегопад вызвал проблемы с электричеством и массовые задержки авиарейсов. Сегодня днем в городе установится температура -2°..-4°, в основном облачно, небольшой снег, ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.