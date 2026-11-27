Ограничения для этих видов транспорта действуют с 18:00 25 ноября из-за ухудшения погодных условий. Движение автобусов и грузовиков запретили на отрезке дороги от границы с Республикой Башкортостан до Миасса. Теперь, чтобы избежать пробок, инспекторы частично пропускают машины. На трассе так же работает усиленный наряд дорожной техники подрядных организаций.