В Ярославле предпринимателя оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку
Кировский районный суд Ярославля признал предпринимателя виновным в даче взятки двум руководителям АО «Ярославльводоканал» и назначил ему штраф в размере 1,5 млн руб. Приговор вступил в законную силу, следует из текста судебного решения, на который ссылается «ЯрНьюс»
По данным суда, осужденный передал 250 тыс. руб. начальнику инспекции водных ресурсов и заместителю генерального директора водоканала, возглавлявшему управление по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Деньги он лично вручил в холле гостиницы «СК-Роял». Точную дату передачи следствие не установило: она произошла в период с 1 июня по 14 августа 2024 года.
Как установил суд, договоренность возникла после проверок оптово-распределительного центра ООО «ОРЦ Ярославль» на улице 2-й Технологической. Весной 2023 года специалисты водоканала отобрали пробы сточных вод предприятия и обнаружили превышение допустимых показателей. После этого компании выставили счета за негативное воздействие на систему водоотведения.
Чтобы избежать подобных начислений в дальнейшем, предприниматель договорился с руководителями водоканала о том, что предприятие будет подавать декларацию о составе сточных вод на 2024 год, а расчеты станут проводить на ее основании — без выездных проверок и отбора проб.
Полученные 250 тыс. руб. сотрудники водоканала разделили между собой. По версии обвинения, один из них передал другому 125 тыс. руб. у дома на улице Спасской. В октябре 2024 года одного из предполагаемых взяткополучателей задержали.
В суде предприниматель вину не признал. Он утверждал, что записи в его телефоне о 250 тыс. руб. «в адрес Ярославского водоканала» отражали лишь предложения третьих лиц помочь за вознаграждение. Суд отверг эти доводы. Одним из доказательств стала запись разговора от 14 августа 2024 года, в котором фигуранты обсуждали передачу денег.
Дело о получении взятки бывшими сотрудниками водоканала рассматривается отдельно.