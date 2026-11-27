Чтобы избежать подобных начислений в дальнейшем, предприниматель договорился с руководителями водоканала о том, что предприятие будет подавать декларацию о составе сточных вод на 2024 год, а расчеты станут проводить на ее основании — без выездных проверок и отбора проб.