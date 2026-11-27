Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о назначении семи членов избирательной комиссии региона. От ЦИК России в нее включен председатель избиркома края Игорь Вагин. От избирательной комиссии Прикамья — заместитель господина Вагина Сергей Пономарев, от пермского отделения Российских студенческих отрядов — Алексей Блюмин. Пермское отделение профсоюза работников народного образования и науки в избирательной комиссии будет представлять Антон Маклаев, Пермский краевой совет ветеранов — Надежда Максютенко, региональный крайсовпроф — Леонид Политов. От региональной молодежной общественной организации «Молодежные акторы» в комиссию вошла Анна Юшкова. Все они входили в предыдущий состав избиркома.