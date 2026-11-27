На дороги Оренбуржья из-за снежного циклона вышли более 200 единиц техники
В регионе вторые сутки идут обильные осадки
На дороги регионального и межмуниципального значения в Оренбургской области вышли более 200 единиц техники для уборки снега. Коммунальные службы усилили работу из-за снежного циклона, который не покидает регион вторые сутки, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
В ночное время на дорогах работало порядка 80 машин. Специалисты расчищают проезжую часть и обрабатывают дороги противогололедными материалами для безопасного движения.
Евгений Солнцев призвал водителей быть предельно внимательными и отказаться от дальних поездок.
По данным синоптиков, в Оренбуржье в пятницу ожидаются метель и сильный ветер до 15 – 20 м/с. Специалисты также предупредили о гололеде.