Как указала в иске прокуратура, господин Федотов допустил конфликт интересов при постановке спектаклей «А зори здесь тихие» и «Яма», выступив одновременно как режиссер, художник и создатель музыкального оформления. При этом департамент культуры администрации Перми такие постановки не согласовывал. Прокуратура требует признать договоры на постановку недействительными, а выплаченные гонорары взыскать в пользу театра.