С худрука театра «У Моста» взыскивают гонорары за спектакли
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Прокуратура Перми требует взыскать с художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова 10,4 млн руб., выплаченных ему в качестве гонораров за спектакли, поставленные в условиях конфликта интересов. Иск надзорного органа рассмотрит Ленинский суд Перми. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Как указала в иске прокуратура, господин Федотов допустил конфликт интересов при постановке спектаклей «А зори здесь тихие» и «Яма», выступив одновременно как режиссер, художник и создатель музыкального оформления. При этом департамент культуры администрации Перми такие постановки не согласовывал. Прокуратура требует признать договоры на постановку недействительными, а выплаченные гонорары взыскать в пользу театра.
Также прокуратура требует признать незаконным приказ департамента культуры администрации Перми от 5 октября 2026 года о дисциплинарном наказании в виде выговора, наложенном на господина Федотова за неурегулирование конфликта интересов, и обязать мэрию уволить художественного руководителя театра «У Моста» в связи с утратой доверия.
Оба иска рассмотрит судья Ирина Рожкова 8 декабря 2026 года.