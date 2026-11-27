Владимир Желонкин родился в 1967 году в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского. Занимался бизнесом, был медиаменеджером. В 2006-2008 годах стал замгендиректора «Связьинвеста», затем — гендиректором «АФ Телеком Холдинг», членом совета директоров «Мегафона». С 2010 года был начальником управления по работе с верующими военнослужащими Минобороны России, гендиректором медиагруппы «Звезда», с 2011 – замполпреда президента России в Центральном федеральном округе. С 2013 года трудился в «Коммерсанте», прошел путь от президента Издательского Дома до гендиректора и главного редактора. Летом 2024 г. покинул «Ъ» и назначен замминистра просвещения.