«Сноха» выйдет на сцену Башдрамтеатра 28 ноября. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала о том, что проживет с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках, нужно быть сильнее обстоятельств, ведь счастье не наступит никогда, если его откладывать на потом. 16+