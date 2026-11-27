«Руки Вверх!», «Вуаля», «Динамо-Урал» и «Александр I»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 28 ноября по 4 декабря
В Уфе с 28 ноября по 4 декабря выступят группы «Руки Вверх!», «Многоточие», Pizza, а также Гарик Сукачев, Эдуард Хуснутдинов и Петр Дранга.
Театральная афиша включает спектакли «Свидание на четверых», «Сноха», «Лебединое озеро», «Вуаля», «Раневская. Сквозь смех и слезы!», «Преступление и наказание», «Садко», «Щелкунчик» и «Кровь хищника».
Из спортивных событий состоятся волейбольный матч «Динамо-Урал» — «Зенит-Казань» и баскетбольный матч «Динамо Уфа» — «Металлург».
В кинотеатрах Уфы идут премьерные показы фильмов «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Александр I», «Испытание аулом 2. Ход конем» и «Дворняшка».
Театральная афиша включает спектакли «Свидание на четверых», «Сноха», «Лебединое озеро», «Вуаля», «Раневская. Сквозь смех и слезы!», «Преступление и наказание», «Садко», «Щелкунчик» и «Кровь хищника».
Из спортивных событий состоятся волейбольный матч «Динамо-Урал» — «Зенит-Казань» и баскетбольный матч «Динамо Уфа» — «Металлург».
В кинотеатрах Уфы идут премьерные показы фильмов «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Александр I», «Испытание аулом 2. Ход конем» и «Дворняшка».
Концерты
28 ноября на «Уфа-Арене» выступит группа «Руки Вверх!». Сергей Жуков и коллектив представляют юбилейный тур «30 нам уже!». В программе – главные хиты коллектива за все время его существования. 12+
В тот же вечер, 28 ноября, в «Огнях Уфы» состоится концерт Гарика Сукачева. Неизменный бригадир русского рока или просто Гарик — поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актер, театральный постановщик и первый Неприкасаемый планеты. Каждый концерт Гарика Сукачева — на грани, на изломе, на одном дыхании. 16+
29 ноября в MusicHall27 ожидается концерт группы «Многоточие» в честь 25-летия культового альбома «Жизнь и свобода». Песни «Жизнь и свобода» и «Скажи мне, брат» являются настоящими гимнами поколения начала нулевых, а «В жизни так бывает» стала по-настоящему народной. 18+
1 декабря в ГКЗ «Башкортостан» откроется VIII зимний фестиваль. Государственный оркестр Башкирии исполнит музыку выдающихся отечественных композиторов — Михаила Глинки (увертюра к опере «Руслан и Людмила»), Петра Чайковского (пять танцев из балета «Лебединое озеро»), Александра Бородина («В Средней Азии», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»), Николая Римского-Корсакова («Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане») и других. 6+
3 декабря в «Максимилиансе» выступит Эдуард Хуснутдинов — душа народных хитов — с сольным концертом. Популярный автор-исполнитель, подаривший легендарные хиты «Я живу не унываю», «Не святой», «Отогреется душа», «Этот трек» и многие другие, приглашает на долгожданный концерт. 12+
4 декабря в ГКЗ «Башкортостан» пройдет благотворительный концерт аккордеониста Петра Дранги «Музыка, которая лечит». Это уже второй благотворительный концерт артиста совместно с фондом помощи тяжелобольным детям «Особенные дети». В этом году концерт станет частью Международной недели бизнеса, а средства снова пойдут в фонд — на оборудование для детских медицинских учреждений Башкирии и на абилитацию детей с тяжелыми поражениями нервной системы. 18+
29 ноября в «Огнях Уфы» выступит группа Pizza, фронтменом которой является уфимец Сергей Приказчиков. В музыкальном плане творчество Pizza — это полное смешение жанров и постоянные эксперименты: группа нашла способ совместить фанк, регги, немного джаза и даже хип-хоп. 12+
Спектакли
«Свидание на четверых» состоится 28 ноября в Городском дворце культуры. Спектакль поставлен по пьесе «Нелетная погода, или брачный сезон у пингвинов». В гостинице провинциального города встречаются пассажиры самолета, которые не смогли вылететь из-за плохой погоды. Столичная бизнес-леди Марина решает провести ночь с любовником Артемом, успев вернуть его после прощания. Однако ее планы рушатся, когда в номер неожиданно подселяется Зоя, деревенская женщина с простым нравом, которая не собирается учитывать чужие интересы. 16+
«Сноха» выйдет на сцену Башдрамтеатра 28 ноября. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала о том, что проживет с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках, нужно быть сильнее обстоятельств, ведь счастье не наступит никогда, если его откладывать на потом. 16+
29 ноября в Конгресс-холле «Торатау» покажут «Лебединое озеро» — мировой символ русского балета, самое яркое явление в музыкальной культуре: шедевр покоряет всех своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта. Постановку представит «Новый классический балет». Без возрастных ограничений.
2 декабря в театре «Нур» состоится благотворительный спектакль «Вуаля». Постановка объединила две французские комедии Марка Камолетти — «Гарнир по-французски» и «Боинг-Боинг». Зрители окунутся в атмосферу настоящего французского юмора, хитросплетений интриг и комических ситуаций, где мастерское исполнение участников подарит море позитива и искреннего смеха. В ролях известные предприниматели, медийные персоны, лидеры мнений и блогеры города: Иван Алексеев, Денис Ганиев, Адиль Юлдашев, Мария Подтеребкова, Регина Гимранова, Алина Шарипова, Ильвир Нафиков, Арсен Шаяхметов, Ирина Вязовая, Инна Усманова, Алина Юрченок и Лейсян Зайнашева. 12+
1 декабря в Городском дворце культуры можно будет посмотреть спектакль московского театра «Антреприза» «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Действие происходит в конце 70-х годов в квартире актрисы, где она скромно проводит старость. Неожиданный визит незнакомки Аннушки переворачивает мир артистки с ног на голову и заставляет ее вспомнить прошлое. 16+
Спектакль «Преступление и наказание» покажут 1 декабря в Русском драматическом театре. В сюжете постановки глубочайшие размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов. 12+
«Садко» взойдет на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета 1 декабря. Опера-былина в трех действиях — одно из самых известных произведений композитора Николая Римского-Корсакова, либретто к которому написали сам композитор и Владимир Бельский. В основе сюжета — былины о легендарном новгородском гусляре Садко, который благодаря своему музыкальному дару стал богатым купцом. 12+
Следующим вечером, 2 декабря, на сцене Башоперы покажут балет «Щелкунчик». Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку Чайковского. 6+
«Кровь хищника» прольется 4 декабря в Башдрамтеатре. Спектакль поставлен по повести Гульнур Якуповой. Произведение обращается к сложным вопросам человеческой природы, взаимоотношений, нравственного выбора и ответственности человека за свои поступки: через судьбы героев автор исследует внутренний мир человека, его стремление противостоять обстоятельствам и сохранить в себе способность оставаться человеком. 16+
Спорт
30 ноября во Дворце борьбы волейбольный клуб «Динамо-Урал» встретится с «Зенит-Казань», а 4 декабря баскетбольный «Динамо Уфа» провеет в спорткомплексе «Динамо» матч с «Металлургом».
Кино
Фантастический боевик «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. В ролях: Джозеф Зинка, Уитни Пик, Эль Фаннинг, Джесси Племонс, Келвин Харрисон, Дженнифер Лоуренс и другие. 18+
Историческая драма «Александр I». Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а любимый внук Александр: с самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став наконец императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников — отменить крепостное право и ввести конституцию. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России, и Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до Отечественной войны. В ролях: Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева, Дмитрий Карташов, Роман Калькаев, Илья Арюпин и другие. 16+
Комедия «Испытание аулом 2. Ход конем». Городской подросток Тимур вновь приезжает в аул, где вырос его отец. Здесь он знакомится с двоюродными братьями, и их отношения с самого начала омрачают ревность и дух соперничества. Конфликт приводит к серьезной беде — у дедушки похищают породистого жеребца, а конюшне грозит продажа. Подросткам предстоит не просто найти коня, но и научиться действовать как единая команда, несмотря на взаимные обиды. В ролях: Ислам Гереев, Амир Кумратов, Алан Джиганчиев, Ирина Джиганчиева и другие. 6+
Мультфильм «Дворняшка». Наш дворовый пес совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит потеснить местных гавторитетов и побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей. 6+