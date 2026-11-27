Рейс из Кольцово в Москву задержали на несколько часов из-за очереди судов
Большая очередь из самолетов на противообледенительную обработку во время снегопада 26 ноября в Екатеринбурге стала одной из причин задержки более чем на 12 часов рейса «Уральских авиалиний» в Москву, следует из информации пресс-службы авиакомпании.
Как и у многих рейсов, задержка рейса U6-300 была связана со сложными метеоусловиями и высокой загрузкой аэропорта Кольцово после длительного закрытия взлетно-посадочной полосы для очистки от снега. Воздушные суда встали на обработку против обледенения — время ожидания обработки продлилось семь часов. За это время некоторые пассажиры снялись с рейса, что потребовало дополнительного времени на организацию этого процесса. При этом из-за значительного количества осадков обработка заняла больше времени, чем обычно.
Снявшимся с этого рейса пассажирам предложили отправиться другими рейсами или вернуть деньги за билеты. U6-300 должен был вылететь 26 ноября в 12:00, но смог отправиться только 27 ноября в 1:06.
Накануне в Екатеринбурге образовался снежный покров высотой 25 см. Обильный снегопад вызвал задержки вылетов из Кольцово по большинству направлений. Несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в Уфе и Тюмени.