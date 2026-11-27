Как и у многих рейсов, задержка рейса U6-300 была связана со сложными метеоусловиями и высокой загрузкой аэропорта Кольцово после длительного закрытия взлетно-посадочной полосы для очистки от снега. Воздушные суда встали на обработку против обледенения — время ожидания обработки продлилось семь часов. За это время некоторые пассажиры снялись с рейса, что потребовало дополнительного времени на организацию этого процесса. При этом из-за значительного количества осадков обработка заняла больше времени, чем обычно.