Над Крымом и другими регионами РФ сбили 318 беспилотников
Ночью над Республикой Крым и другими регионами РФ уничтожили 318 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Ростовской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской областях.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.
Обломки беспилотников повредили три жилых дома и котельную. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна, также повреждено остекление котельной. Ее работу приостановили до обследования специалистами.
В Широкой Балке фрагменты БПЛА попали в частный жилой дом, после чего произошло возгорание, которое затронуло и соседнее здание. На местах работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб. Информация о других возможных пострадавших уточняется.