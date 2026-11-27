В Пулково сняли ограничения после отмены опасности БПЛА в Петербурге и Ленобласти
Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА пока не зафиксировано
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили отбой воздушной опасности. В аэропорту сняли все ограничения на прием и отправление самолетов.
За ночь силы ПВО сбили 45 вражеских беспилотников в небе над Ленобластью. Глава региона Александр Дрозденко сообщил в «Максе», что, согласно предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
«Благодарю защитников Ленинградского неба за эффективную работу»,— сказано в сообщении губернатора.
Ранее господин Дрозденко сообщал о причинах перекрытия Ладожского моста. С переправы, по его словам, работали мобильные огневые группы. Мост в результате атаки БПЛА не пострадал.
В аэропорту Пулково ночью вводили временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Сейчас они сняты.