Дрозденко объяснил временное перекрытие Ладожского моста
Ладожский мост не пострадал
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, почему Ладожский мост был временно перекрыт. С переправы работали мобильные огневые группы, написал глава региона в «Максе».
За ночь в небе над Ленобластью, по словам господина Дрозденко, было сбито 45 БПЛА противника. В ближайшее время ожидаем отбой воздушной опасности, добавил губернатор.
Ладожский мост, как отметил глава региона, не пострадал. Движение по нему возобновится.