Аэропорт Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию
В аэропорту приняты меры для обеспечения безопасности полетов
В воздушной гавани Санкт-Петербурга вновь принимают и отправляют рейсы. Этот процесс согласовывается с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в аэропорту Пулково.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что меры носят временный характер и приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус своего рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что в аэропорту Пулково не принимают и не отправляют самолеты. В регионе объявлена опасность БПЛА. Над Ленобластью сбили 44 вражеских беспилотника.