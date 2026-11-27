В Томске осудили руководство кредитного кооператива за хищение 500 млн рублей
Суд отправил в колонию руководителей кредитного кооператива «Первый Томский» по делу о хищении у вкладчиков свыше 500 млн руб. Как рассказали в прокуратуре региона, директора финансовой организации Евгения Седлецкого и его жену Ирину Самохину, занимавшую пост председателя кооператива, приговорили соответственно к семи и 6,5 года колонии общего режима. Каждому назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба.
По материалам расследования, созданный супругами кредитный кооператив «Первый Томский» работал по принципу «финансовой пирамиды». «На протяжении семи лет семейная пара, используя рекламу, создавала видимость надежности и прибыльности своей организации, привлекая пайщиков обещанием высоких процентов по вкладам»,— сообщили в прокуратуре.
Расследование установило, что с 2013 по 2019 год от деятельности кооператива пострадали около 900 его клиентов, им причинен ущерб на сумму свыше 500 млн руб. Супругам вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы).