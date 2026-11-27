Расследование установило, что с 2013 по 2019 год от деятельности кооператива пострадали около 900 его клиентов, им причинен ущерб на сумму свыше 500 млн руб. Супругам вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы).