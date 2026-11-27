Завершено приведение в нормативное состояние маршрута «Ершов — Горный — село Березово» Пугачевского района, который ремонтировали с 2022 года. В 2024 году там появился новый мост через Большой Иргиз на месте аварийной плотины, которую регулярно размывало в паводок. В 2026 году рабочие отремонтировали два последних участка дороги «Горный — Березово»: 5,3 км со стороны Пугачевского района и 15,8 км со стороны Краснопартизанского. Министр объяснил, что это обеспечило беспрепятственную транспортную связь между двумя федеральными дорогами и тремя районами — Ершовским, Краснопартизанским и Пугачевским.