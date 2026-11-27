Саратовская область уходит от финансирования дорог по остаточному принципу
В 2025 году регион был в конце рейтинга состояния дорожного хозяйства
На ремонт саратовских дорог в 2026 году выделили по нацпроекту 14,6 млрд руб.: 12,3 млрд руб. из федерального бюджета и 2,3 млрд руб. из областного. Подробности во время выступления на заседании правительства привел министр дорожного хозяйства Федор Котельников.
В 2025 году регион находился «практически в самом конце списка» по показателю нормативных дорог областного значения. По словам господина Котельникова, дорожная отрасль долгое время финансировалась «по остаточному принципу».
В рамках нацпроекта отремонтировали 68 участка региональных автодорог общей протяженностью 411,9 км. В их числе — 15 участков транзитных дорог в Саратове, принятых на региональный уровень (17 км), а также транзитные маршруты в Энгельсе, Марксе, Аткарске, Петровске, Пугачеве и Татищевском районе (21,2 км). Всего на исполнение проекта потратили 11,8 млрд руб.: федеральные средства освоили полностью, областные — в размере 1,8 млрд руб.
Завершено приведение в нормативное состояние маршрута «Ершов — Горный — село Березово» Пугачевского района, который ремонтировали с 2022 года. В 2024 году там появился новый мост через Большой Иргиз на месте аварийной плотины, которую регулярно размывало в паводок. В 2026 году рабочие отремонтировали два последних участка дороги «Горный — Березово»: 5,3 км со стороны Пугачевского района и 15,8 км со стороны Краснопартизанского. Министр объяснил, что это обеспечило беспрепятственную транспортную связь между двумя федеральными дорогами и тремя районами — Ершовским, Краснопартизанским и Пугачевским.
В Лысогорском районе привели в порядок 10 участков дорог протяженностью 39 км. Около 30 км пришлось на дороги к селам Двоенка, Большая Дмитриевка и Широкий Карамыш. Также отремонтировали несколько участков дороги «Широкий Карамыш — Большая Дмитриевка». Маршрут соединяет семь сел и является кратчайшим для поездок в Саратов. Обновили три подъездные дороги к рабочему поселку Лысые Горы. В Екатериновском районе ремонт провели на двух объектах общей протяженностью 24,3 км — дороги «Кипцы — Индустриальный» и участка автоподъезда «Новоселовка — Колено».
На восстановление дорог в агломерации Саратов-Энгельс из областного бюджета выделили по 100 млн руб. на каждый город. В Энгельсе привели в порядок четыре участка на ул. Пушкина, Нестерова, Российская и Тихая (2,7 км), за работы заплатили 99,3 млн руб. В Саратове отремонтировали участок дороги к Усть-Курдюму от КП ГИБДД на ул. Соколовогорская до моста через реку Гуселку (96,2 млн руб.).
Муниципальным бюджетам из областного дорожного фонда в 2026 году выделили 3,875 млрд руб. Села получили 1,3 млрд руб. из расчета 3 тыс. руб. на жителя. На эти средства проведут ремонт 989 участков местных дорог протяженностью 240 км, работы закончили на 970 участках (237 км). В Саратове за 1,8 млрд руб. отремонтировали 72 участка протяженностью 59 км, еще на трех участках (2,5 км) работы продолжаются. В Энгельсе за 200 млн руб. привели в нормативное состояние 15 участков протяженностью 9,1 км.
Средства областного бюджета на ремонт дорожного полотна получили 13 районов. В Балакове, Балашове, Пугачеве, Марксе, Ершове, Лысогорском и Краснопартизанском районах привели в порядок 31 км дорог. В Красноармейске принимают работы на участках протяженностью 10 км. В Ртищеве отремонтировали три улицы, готовятся класть асфальт еще на четырех — Волгоградской, Белинского, Первомайской и Калинкина. Работы также сдали в Советском, Аткарском и Новоузенском районах. На покупку дорожной техники регион направил районам 46 млн руб.
Министр Котельников рассказал о том, как проходит контроль исполнения контрактов. Первый этап, входной — проверка материалов на соответствие проектным требованиям и стандартам. Второй этап, операционный — соблюдение технологии и качества работ непосредственно на объекте. Третий этап, приемочный — подтверждение соответствия выполненных работ проекту и госстандартам.